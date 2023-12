Maltempo a Roma, pioggia in arrivo: quando, dove e quanto dura. Le previsioni meteo del weekend

Maltempo a Roma. Il weekend sulla Capitale inizia all'insegna del brutto tempo. Nubi minacciose hanno svegliato i romani oggi, venerdì 8 dicembre, in un giorno di festa. Per fortuna, però, non ci sono pioggia né temporali a guastare la giornata. Almeno per quanto riguarda le prime ore, perché nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni. Bene quindi conoscere quando per muoversi muniti d'ombrello in città.

