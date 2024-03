La prima settimana di marzo inizia con il maltempo a Roma. Un violento temporale si è abbattuto nella notte. Ma la pioggia non abbandona la Capitale. Le previsioni sono sono delle migliori per i prossimi giorni. E non solo nella città capitolina, ma anche nel resto del Lazio. Vediamo quali sono le tendenze secondo 3bmeteo.

Bomba d'acqua su Roma sud, tuoni e pioggia in serata. E sul Tirreno tempesta di fulmini