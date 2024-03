Bomba d'acqua su Roma sud, tuoni e pioggia in serata. E sul Tirreno tempesta di fulmini

Violenta bomba d'acqua su Roma. Dalle 19.30 circa, la Capitale è stata colpita da un violento nubifragio dopo che per tutta la giornata erano state fortissime le ondate di vento. Tuoni e lampi hanno spaventato i residenti specialmente dei quartieri a sud, tra cui l'Eur e il Torrino. Tempesta di fulmini nel Tirreno, proprio davanti al Lazio e alla Toscana. E nelle prossime ore la situazione non è destinata a migliorare.

Su Roma tuoni e lampi che ride the lightning proprio, per rimanere in tema Metallica — il Computer Amedeus (@MiuccioPrado) March 3, 2024

Sta venendo giù il diluvio universale e c’è un vento pazzesco pic.twitter.com/o8B4RRMpDr — clau 🌷 (@acciokindness) March 3, 2024

Le previsioni nel Lazio

Allerta arancione in Piemonte ed Emilia-Romagna

L'Agenzia Regionale di Protezione civile delha emesso un'allerta gialla con validità dal pomeriggio-sera di domenica e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. In serata quota neve in calo fino a 1000 metri.Una perturbazione di origine atlantica tende ad approfondirsi sulla nostra Penisola, determinando una fase di tempo perturbato; ad esso sarà associato un consistente rinforzo della ventilazione che, domani, investirà maggiormente la Sardegna, estendendosi poi alle regioni del Sud, specie in Sicilia e in Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, ild'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalla notte di oggi, domenica 3 marzo, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in successiva estensione a Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 4 marzo, allerta arancione su alcuni settori di Piemonte e Emilia-Romagna. Valutata inoltre, allerta gialla su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.