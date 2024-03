Reattore nucleare russo-cinese sulla Luna fra 10 anni: il futuro che è sempre esistito

L'aggettivo "nucleare" richiama sempre l'attenzione, figuriamoci poi se un reattore nucleare viene annunciato sulla Luna dalla Russia che si avvarrà anche della collaborazione della Cina. Annuncio che arriva pochi giorni dopo i timori che la stessa Russia stia sviluppando un'arma nucleare per lo spazio, per distruggere i satelliti di eventuali rivali.

Notizia "venduta" e rilanciata un tanto al chilo, con terrificanti immagini di funghi nucleari lassù sopra le nostre teste, e poi ben presto ridimensionata perché è chiaro che fare esplodere qualsiasi tipo di ordigno in orbita, bassa, media o alta che sia, sarebbe solo un suicidio visto che lo sciame dei rottami finirebbe per colpire indistintamente tutti i satelliti, compresi quelli dello stato "bombarolo". Cina e India hanno già fatto, in piccolo, infausti esperimenti che non saranno ripetuti e che prevedevano l'uso di missili antisatelliti.

Semmai l'energia nucleare sarà usata per alimentare satelliti o spazioplani che useranno mezzi da guerra elettronica per "spegnere" selettivamente questo o quel satellite. Armi spaziali, magari anche esse a energia nucleare, che quindi emettono onde radio che mandano in tilt gli apparati elettronici, sempre in attesa dei raggi laser che per essere efficaci necessitano appunto di molta energia se devono essere usati fuori da un set cinematografico.