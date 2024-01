Peregrine, il primo veicolo privato sulla Luna pronto a partire: porterà anche ceneri umane e bitcoin

A Cape Canaveral è tutto pronto per la missione che potrebbe scrivere una nuova pagina dell'esplorazione lunare. Alle 8.18 italiane di lunedì 8 gennaio è infatti previsto il lancio del primo veicolo privato destinato a posarsi sul suolo lunare, il lander Peregrine dell'azienda americana Astrobotic, segnando un altro passo in avanti lungo la strada del programma Artemis promosso dalla Nasa per il ritorno alla Luna.

