Superga, la cima del Monviso e la falce della Luna: per la Nasa la foto del giorno di Natale è questa

La Basilica di Superga, la piramide del Monviso e la falce della Luna crescente si dispiegano in una suggestiva successione al tramonto, catturati in un singolo scatto che è stato insignito del titolo di 'foto del giorno Apod' (Astronomy Picture of the Day) il 25 dicembre, grazie al riconoscimento conferito dalla Nasa e dalla Michigan Technological University (Mtu). L'artefice di questa straordinaria immagine è il fotografo Valerio Minato, che ha condiviso la sua emozione su Facebook: «Il regalo più bello, una gioia immensa». Nel dettagliato testo accompagnatorio presente sul sito 'apod.nasa', l'immagine è intitolata "Cathedral, Mountain, Moon" e rivela il dietro le quinte della sua creazione: «Scatti singoli come questo richiedono pianificazione. Il primo passo è rendersi conto che un triplo allineamento così sorprendente è possibile. Il secondo consiste nel trovare la location ottimale per catturare l'immagine.

Tuttavia, è il terzo passo, essere nel posto giusto esattamente al momento opportuno, con un cielo sereno, che rappresenta la sfida più ardua». La magica coincidenza di tutti questi elementi si è manifestata il 15 dicembre alle 18:52.

