Ludwig Koons, chi è il figlio di Cicciolina arrestato? Età, lavoro, il rapimento, i problemi con la droga e la fidanzata

Ludwig Koons, figlio unico di Cicciolina, arrestato per detenzione illegale di armi. A denunciare il 31enne è stata proprio la mamma che ha dichiarato di essere stata minacciata con un taser: «Voleva estorcermi soldi». Lui nega: «È vero che io e mia madre abbiamo avuto dei battibecchi ma non è vero che l’ho minacciata con il taser». Ma il giudice ha disposto che il giovane non potrà più dimorare nel Comune di Roma finché il 12 settembre non ci sarà la prossima udienza del giudizio abbreviato, condizionato a una perizia sul taser. Stando alla deposizione in aula delle forze dell’ordine, «il figlio era solito estorcere denaro alla madre per comprare droga». Ma vediamo insime chi è Ludwig Koons.