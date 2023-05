Luca Daffré chi è? Il "nuovo" tronista di Uomini e Donne a Back to School: età, vita privata, la descrizione della donna ideale e Instagram

Luca Daffré a Back to School. Torna stasera in tv, giovedì 4 maggio su Italia 1 alle 21.20, una nuova puntata del programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport, tornano sui banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare. Alla conduzione Federica Panicucci, che prende il posto di Nicola Savino, affiancata da Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla che veste i panni dell’indisciplinato capoclasse. Ad aiutare gli allievi nello studio ci saranno i Maestrini, cioè 13 bambini dai 7 agli 11 anni che, lezione dopo lezione, cercheranno di preparare al meglio la classe sulle materie assegnate, che sono oggetto d’esame. Chi saranno i protagonisti di questa puntata? Oltre al tronista ci saranno anche Ivan Cattaneo, Justine Mattera, Katia Ricciarelli e Beatrice Valli. E i rimandati che tornano dalla puntata precedente Gigi e Ross, Elena Morali e Carmen Di Pietro (al terzo tentativo). vediamo insieme chi è Luca Daffré.