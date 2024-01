Lotteria Italia 6 gennaio, quando e dove vederla. I premi mai riscossi, il mistero dei due milioni di euro mai reclamati nel 2016

È partito il conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con la Dea bendata del 6 gennaio. Domani la Lotteria Italia premierà i fortunati vincitori che si porteranno a casa il montepremi milionario del concorso. Assicurato, anche per quest'anno, il primo premio da 5 milioni di euro, mentre per conoscere l'ammontare degli altri bisognerà attendere ancora qualche ora, prima dell'estrazione in programma durante 'Affari Tuoi' su RaiUno.