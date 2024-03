Libano, Israele uccide capo di Hezbollah: raid con un drone. Ecco la situazione in Medio Oriente

Una guerra a distanza, che in Medio Oriente coinvolge anche il Libano. Abdallah Bou Habib, il ministro degli Esteri uscente, in una intervista trasmessa dalla tv panaraba del Qatar al Jazeera, ha detto che il Paese è «pronto a una guerra con Israele» mentre il governo «si consulta con Hezbollah e con altri attori chiave in Libano» sulla questione. «Dobbiamo consultarci con tutti gli attori del paese, e questa consultazione non implica una decisione finale», ha detto Bou Habib.