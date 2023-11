Lazio-Roma: quando e dove vederla, probabili formazioni del derby, arbitro e la classifica

Due giorni al derby della Capitale. Domenica alle 18 Lazio e Roma si sfidano per la 12esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dalla pesante sconfitta 2-0 in Europa League sul campo dello Slavia Praga, che ha complicato il passaggio del turno da prima del girone. La squadra di Sarri invece ha battuto 1-0 il Feyenoord in Champions, rimettendosi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Scopriamo ora le probabili formazioni e dove vedere la partita, in programma domenica 12 novembre alle ore 18.