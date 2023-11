Laura Pausini: «La canzone con mia figlia? E' la più vera della mia carriera. Sono gelosa di mio marito, guai se lo guardano»

Laura Pausini è una star internazionale. Una di quelle che non si ferma mai. Che non smette mai di cantare. Ora ricomincerà a farlo con Anime parallele, il suo album. Poi il 15 novembre sarà a Siviglia a ritirare quattro Latin Grammy e un Grammy, sarà premiata come Latin Recording Academy Person of the Year 2023. Poi l’8 dicembre avrà inizio il suo tour italiano. Si comincia dalla sua Rimini, poi Roma, Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano, Milano. Laura come al solito non si fermerà al nostro Belpaese ma se ne andrà alla conquista dell’Europa e dell’America.