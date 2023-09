Klodiana Vefa, chi era la donna uccisa con tre colpi di pistola alla testa: ora si cerca l'ex marito. Sui social scriveva: «L’amore ti coglie di sorpresa»

È stata uccisa in una strada di periferia, a Castelfiorentino (non lontano da Firenze), colpita da un’arma da fuoco, un’esecuzione, con tre proiettili. Così è morta Klodiana Vefa, freddata intorno alle 20 nella frazione di Puppino, nei pressi di un circolo. Tra le prime ipotesi, c’è che si sia trattato di un femminicidio e che a sparare alla donna di 35 anni, albanese, con regolare permesso di soggiorno, e madre di due figli, uno di 17 anni e una di 14 anni, sia stato il marito Alfred Vefa. Forse accecato dalla gelosia. Sul posto, chiamati da alcuni residenti sia sono arrivate le pattuglie di polizia e carabinieri, che ora conducono le indagini. Sul posto anche gli operatori del 118, che hanno tentato invano di rianimare la donna. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e il suo cuore infatti ha smesso poco dopo di battere.

Note di ricerca sono state diramate a tutti i comandi, con l’ordine di bloccare tutte le possibili vie di fuga. Presidiata tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi (in provincia di Siena) e Empoli. Si cerca l’ex, che non viveva più con lei e con il quale era stata avviata una fase di separazione.