Kate e William, le regole per i figli della tata Maria Teresa Turrion: a dormire alle 19 e si gioca all'aria aperta (anche con il brutto tempo)

William e Kate Middleton ci tengono molto all'educazione dei loro bambini George, Charlotte e Louis. Tuttavia, i principi del Galles non vogliono che i principini crescano esclusivamente sotto l'occhio attento della loro tata Maria Teresa Turrion ma desiderano essere dei genitori presenti e, infatti, stando alle voci vicine a Buckingham Palace, la coppia collaborerebbe molto con l'esperta di bambini. Maria Teresa è stata formata in uno dei migliori istituti del mondo per tate, il Norland College, che insegnerebbe a seguire regole molto severe.