Jerry Calà, dai film di Vanzina al matrimonio con Mara Venier: chi è l'attore ospite oggi a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Wanda Nara ad Anna Oxa, passando per Pio e Amedeo e Massimiliano Gallo, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche Jerry Calà, in studio insieme al cast del film «Chi ha rapito Jerry Calà?», in uscita sulle piattaforme digitali il 24 dicembre.

Domenica In, da Pio e Amedeo a Jerry Calà, passando per Wanda Nara e Anna Oxa: tutti gli ospiti di oggi