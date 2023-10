Israele ha sganciato più bombe su Gaza in 6 giorni che gli Stati Uniti in un mese nella lotta contro l’Isis

Israele è in guerra con Hamas da meno di una settimana e le sue forze stanno già impiegando un’enorme quantità di ordigni. In soli sei giorni, gli aerei da combattimento israeliani hanno sganciato più bombe sulla Striscia di Gaza di quante ne abbia lanciate la coalizione guidata dagli Stati Uniti in qualsiasi mese della sua lotta contro lo Stato islamico, anche durante il culmine della campagna aerea multinazionale contro il gruppo terroristico. Sabato Israele ha iniziato il bombardamento aereo di Gaza subito dopo che i militanti di Hamas hanno lanciato una serie di attacchi terroristici a sorpresa contro il paese, uccidendo almeno 1.300 persone – per lo più civili – e ferendone oltre 3.200. Il gruppo ha anche preso in ostaggio circa 150 persone.

Gaza, attacco da Nord. Onu: «Migliaia di palestinesi in fuga verso Sud». Bombardate le postazioni di Hezbollah in Libano