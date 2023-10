Cos'è l'Iron Dome? Il sistema di difesa israeliano che neutralizza i missili di Hamas. «Costa 50 milioni di dollari a batteria»

Sistema d'arma mobile per la difesa antimissile. È l'Iron Dome, ovvero la Cupola di Ferro di Israele. Comprende un radar e missili in grado di tracciare e neutralizzare qualsiasi razzo o missile lanciato da Hamas. È particolarmente utile nella difesa da razzi, artiglieria e mortai, nonché da aerei, elicotteri e veicoli aerei senza pilota (UAV). Ma ha un costo non indifferente.

