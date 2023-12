Iran vicino alla bomba nucleare? Tricarico: «Situazione preoccupante, tutti i Paesi della Nato sono a rischio». Da dove può colpire

«L'ultimo rapporto dell'Aiea sull'aumento della produzione di uranio arricchito da parte dell'Iran è preoccupante». Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa, avverte che il rischio è «per chiunque e non solo per gli Stati Uniti». L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha comunicato ai Paesi che ne fanno parte che Theran sta producendo uranio arricchito al 60% al ritmo di 9 kg al mese, rispetto ai 3 kg dell'estate e dell'inizio dell'autunno. Secondo le stime degli Stati Uniti, Teheran ha già accumulato abbastanza materiale fissile per la produzione di tre armi nucleari e si sta avvicinando pericolosamente alla purezza del 90%, che è considerata un grado di armamento.

