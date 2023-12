Ilary Blasi, spunta l'anello di fidanzamento con Bastian? Il weekend a Londra con Bastian e Isabel. Oggi sarà a Verissimo

Mentre i rumors parlano di una Noemi Bocchi desiderosa di dare un figlio a Totti (e a quanto pare sempre più insistente), dall'altra parte Ilary Blasi, reduce dall'uscita del suo doufilm "Unica", in vacanza a Londra con il suo Bastian e la figlia piccola Isabel sorprende i fan sfoggiando al dito un (nuovo?) solitario di brillanti.

Con Bastian una vacanza infinita

La coppia proprio qualche giorno fa ha festeggiato un anno d'amore a New York. Con Bastian, la conduttrice vive in vacanza: dal Brasile alla Thailandia, quest'anno insieme lo hanno passato sugli aerei alla scoperta del mondo. E ora, a quanto pare, dopo aver superato anche la prova famiglia (e i figli di lei), Bastian potrebbe essere pronto al grande passo. Il diamante, che prima non c’era, sarebbe quindi un regalo di fidanzamento come si deve. Nelle prime fotografie, Ilary indossa i guanti neri perciò non si nota. Ma in quella in cui addenta un panino le mani sono libere e al dito, appunto, brilla il favoloso brillante.