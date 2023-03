I Soliti idioti (dopo 10 anni) di nuovo insieme, perchè il duo comico si era separato? Chi sono Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli ospiti da Cattelan

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, meglio noti come I Soliti idioti, ospiti a "Stasera C'è Cattelan". Ulima puntata di stagione, stasera in tv alle 23.40 su Rai2, per lo show di Alessandro Cattelan. Basato sul format della precedente trasmissione del conduttore, E poi c'è Cattelan, trasmesso su Sky, il programma ricalca la formula dei fortunati late-night show statunitensi. Anche stasera, giovedì 30 marzo, oltre agli intervistati che siederanno di fronte la scrivania non mancheranno gli ospiti musicali, i momenti di varietà e le rubriche come «Sai chi ti saluta tantissimo». Ora vediamo chi sono I Soliti idioti?