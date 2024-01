I Fantastici 5, stasera su Canale 5 la terza puntata: anticipazioni, cast e trama della fiction con Raoul Bova

Sport, amicizia, passioni e difficoltà: sono questi gli elementi al centro de "I Fantastici 5", la nuova fiction di Canale 5, in onda stasera alle 21.30. Con Raoul Bova, Francesca Cavallin, Gaia Messerklinger, Chiara Bordi e Vittorio Magazzù, la serie racconta la vita di un gruppo di atleti paralimpici, allenati dall'attore romano.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 30 gennaio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rti, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la fiction sarà trasmessa per quattro appuntamenti. In onda stasera il terzo.