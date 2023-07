«Sono felice di essere qui stasera, l'Italia e la sua gente hanno un posto speciale nel mio cuore». Ha esordito così il "luccicante" Harry Styles in outfit Gucci e le immancabili sneakers Gazzelle di Adidas, ieri sera all'Arena di Campovolo di Reggio Emilia, per l'ultima tappa (e l'unica italiana) del suo Love On Tour 2023. «Welcome to the final show», recita Sign of the times, una delle sue hit più famose, e con una dichiarazione d'amore all'Italia ha dato il benvenuto agli oltre 100 mila fan presenti (tanti gli stranieri), che segue quella che l'artista fece un anno fa all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, e poi al PalaAlpitour di Torino (rispettivamente 8 e 14 mila fan), quando intonò Se telefonando di Mina in un italiano sempre più perfetto. Un intermezzo venuto dopo i singoli Daydreaming e Golden, con cui ha aperto il concerto. Non pare quindi un caso che la popstar britannica, che in sei anni ha pubblicato tre album e vinto altrettanti Grammy Awards, abbia scelto il nostro paese per concludere Love On Tour, iniziato il 4 settembre 2021 a Las Vegas e scandito da 169 spettacoli in giro per il mondo. Ad aprire la serata il duo rock femminile Wet Leg, con cui Styles ha duettato in Wet Dream e Daylight.