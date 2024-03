Haiti, maxi evasione di 4000 detenuti: lo stato d'emergenza e la "fuga" del premier, cosa sta succedendo

Caos ad Haiti, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per 72 ore, in seguito a una maxi evasione dal carcere più grande dell'isola, quello di Port-au-Prince, dal quale sono scappati circa 4000 detenuti. L'assalto da parte di bande armate, che ha causato almeno 12 morti, ha l'obiettivo di costringere alle dimissioni il primo ministro Ariel Henry, che sembrerebbe trovarsi in questo momento fuori dal Paese. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel principale carcere della capitale e in quello della vicina Croix des Bouquets, compiendo diversi arresti.