Guerra Ucraina, a che punto è? I raid di Mosca con missili coreani e la risposta di Kiev a Belgorod (con i partigiani anti-Putin)

A che punto è la guerra in Ucraina? Le attenzioni delle diplomazie nelle ultime settimane si sono spostate inevitabilmente sul conflitto tra Israele e Hamas. Eppure Zelensky ha richiamato all'ordine tutto l'Occidente, anche perché la controffensiva degli ultimi mesi non ha dato gli esiti sperati. Nelle prossime settimane le forze russe potrebbero intensificare i loro sforzi per conquistare Kupiansk, dato che le loro forze nell'area sono meno provate di quelle che tentano di avanzare altrove. Lo afferma l'ultimo rapporto del think tank Institute for the Study of War (Isw). Gli analisti ritengono che le truppe russe abbiano creato le condizioni per intensificare le operazioni nella direzione di Kupiansk, cercando di conquistare territori più importanti dal punto di vista operativo di quelli che su cui sono attualmente concentrati. Funzionari ucraini hanno affermato che le forze russe mirano a catturare Kupiansk e Borova nell'inverno 2024. «La presa di quelle città probabilmente costringerebbe le forze ucraine ad abbandonare la sponda orientale del fiume Oskil nell'oblast di Kharkiv e creerebbe le condizioni per future operazioni offensive russe lungo la linea Kupyansk-Svatove-Kreminna», ritengono gli analisti.