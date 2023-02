Il primo passo è stato fatto ieri a Kiev, con la firma della dichiarazione congiunta su pace, percorso per l’ingresso nella Ue e ricostruzione. Ed è la prova che l’Italia giocherà un ruolo importante nel post-guerra in Ucraina. Un intervento a tutto campo (il premier Meloni ha già annunciato di voler organizzare una conferenza ad hoc a Roma) ma anche attraverso le aree di «patronato» di cui ha parlato ieri Zelensky in conferenza stampa.