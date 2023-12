Putin, il nuovo piano per vincere la guerra in Ucraina nel 2026: quali sono i suoi obiettivi

Putin sta "tarando" la macchina bellica russa perché sia pronta a resistere almeno altri due anni per vincere in maniera "sostenibile" la guerra scatenata contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Doveva essere, l'operazione speciale, una bagattella di pche settimane invece offensiva dopo offensiva i progressi sono stati davvero pochi rispetto agli sforzi richiesti alle forze armate russe e, di fatto, all'intero paese.

Secondo il governo ucraino la Russia ha già perso 346.070 soldati, 5.739 carri armati, 10.692 veicoli corazzati, 10.766 veicoli, 8.137 sistemi di artiglieria, 923 sistemi di razzi a lancio multiplo, 324 aerei, 324 elicotteri, 6.278 droni, 22 imbarcazioni e un sottomarino.

Perdite imponenti, di gran lunga le più pesanti dalla fine della seconda guerra mondiale che hanno spinto Putin, secondo l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) citato da Newsweek, a predisporre piani per un conflitto che durerà ancora almeno un paio d'anni. L'Institute for the Study of War (Isw) è un gruppo di ricerca e think tank americano senza scopo di lucro con sede a Washington, D.C.