Guerra Israele, a che punto è la situazione a 6 mesi dall'inizio? L'eliminazione di Hamas è vicina? Domande e risposte

Sono passati quasida quando i combattenti dihanno fatto irruzione inil 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo centinaia di ostaggi e da quando è partita la violentissima controffensiva di Israele, che ha promesso di distruggere Hamas, in modo che non costituisse più alcuna minaccia e di riportare a casa tutti gli ostaggi. Nella brutale guerra che ne è seguita, secondo il ministero della Sanità diretto da Hamas,, e gran parte di Gaza è stata distrutta. Israele afferma di aver ucciso migliaia di combattenti di Hamas e di aver distrutto gran parte della vasta rete di tunnel sotto Gaza, che Hamas ha utilizzato per effettuare attacchi. La Bbc propone un'analisi dei primi sei mesi di guerra e si chiede quali siano i tempi per la fine del conflitto. Senza però trovare risposta, perché neppure la comunicazione da parte di Israele sugli obiettivi raggiunti è verificabile.