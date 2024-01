Grande Fratello, stop alla diretta di stasera: Mediaset cambia programmazione. Caso Beatrice Luzzi: provvedimenti in arrivo per alcuni concorrenti?

Epifania senza dolcetti per i fan del Grande Fratello. Stasera difatti la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda al suo posto Mediaset trasmetterà il film Heidi. E dalla settimana prossima, cambia tutto ancora: il Gf tornerà ad andare in onda il lunedì sera perché il sabato di Canale 5 sarà targato C'è Posta per te (pronto a tornare dal 13 gennaio). Per vedere la prima puntata quindi del Gf del 2024 bisognerà attendere lunedì 8 gennaio.