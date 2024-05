La reazione di Chiara Ferragni al flirt di Fedez con la modella: il commento

Mercoledì 29 Maggio 2024, 07:53

Di recente, Fedez è stato visto in pubblico al Gran Prix di Monaco con la modella Garance Authié. Il video, che mostra i due mani nella mano, non ha tardato a diventare subito virale. La notizia è stata ripresa da tanti organi di stampa. Al punto che anche Selvaggia Lucarelli via Instagram si è sentita di dire la sua: “Ormai non serve che ve lo dica: quando c’è un problema reputazionale, la soluzione (per il solito) è spostare l’attenzione e finire sui giornali per altro (beneficenza o gossip, che importa). Ed è qui che andrebbe ignorato. E invece“. La Lucarelli non si è esposta così tanto facendo il nome del rapper, eppure quel “il solito” potrebbe essere proprio lui. Molti sono arrivati a credere anche che il gossip con la modella francese sia stato fatto uscire per "dimenticare" l’aggressione a Cristiano Iovino. Ma quel che è certo è che quel video è stato visto anche da Chiara Ferragni. Non a caso, ecco arrivare la sua risposta a una follower che le ha scritto: “Guarda, visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti good riddance! Ma a tutti i livelli, davvero“, attraverso un commento con un cuore rosso. Inoltre, la Ferragni avrebbe anche messo un mi piace a un commento che recitava così: “Hai lei (la cagnolina) e hai noi, semplicemente ti sei salvata“. C'e anche da dire che questo strano "effetto Fedez" sta sconvolgendo sempre di più l'opinione pubblica. Perché questa storia non riguarda solo Fedez e il nostro rapporto morboso con la sua vita sentimentale, ma è indicativo delle vulnerabilità della stampa. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



