Giulia Cecchettin scomparsa, la Punto nera di Turetta in giro da 72 ore: ecco dove è stata localizzata. Il rischio di fuga all'estero

Quell’auto è ancora in movimento. La Fiat Punto nera di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia che da sabato è svanito nel nulla insieme all’ex fidanzata, la coetanea Giulia Cecchettin di Vigonovo, ieri mattina sarebbe passata per Pordenone. L’ultimo avvistamento confermerebbe, quindi, il passaggio in Friuli Venezia Giulia. Una fuga di oltre 400 chilometri su cui si stanno concentrando le ricerche e le indagini di carabinieri e procura: elicotteri, posti di blocco e allarme generale. Tutto per bloccare quell’auto che sta vagando senza sosta da almeno 72 ore.