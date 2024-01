Giovanna Pedretti, la recensione era falsa? Il font «sbagliato», la punteggiatura, il precedente: cosa non torna

Il post risale all'11 gennaio. Sulla pagina Facebook della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano appare lo screenshot di una recensione Google, in cui un utente (con il nome oscurato) afferma di non essersi sentito a proprio agio nel ristorante poiché accanto a lui erano seduti «dei gay» e «un ragazzo in carrozzina». Ma ad attirare l'attenzione non è stato tanto il commento, quanto la risposta della titolare Giovanna Pedretti, che ha invitato il presunto cliente a «non tornare», in quanto le sue «bassezze umane di pessimo gusto» non erano gradite nel locale.

Giovanna Pedretti, nell'auto tracce di sangue: sequestrato il veicolo e disposta l'autopsia sul corpo della ristoratrice

A questo punto sui social esplode la polemica. Se da un lato in molti hanno apprezzato la risposta della ristoratrice, dall'altro c'è chi ha sollevato dubbi sull'autenticità del post. Il resto è cronaca: nel pomeriggio del 14 gennaio il corpo senza vita di Giovanna Pedretti viene ritrovato nel fiume Lambro. Per il momento non è stato possibile stabilire una correlazione fra la morte della donna e il tam tam mediatico generatosi intorno alla vicenda della recensione.