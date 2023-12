Giorgio Cantarini, cosa fa oggi il bambino della "Vita è bella": «Con Benigni ci sentiamo ancora. Il provino? Fu un gioco»

Nel 1997, a soli 5 anni, fu il piccolo protagonista de "La vita è bella", il film di Roberto Benigni premio Oscar come miglior film straniero.Oggi che di anni ne ha 31 Giorgio Cantarini fa ancora l’attore, di quel provino non ricorda granché ma piange ogni volta che si rivede. «So di far parte di qualcosa di grande, che semplicemente mi accadde», racconta in un'intervista a Repubblica.