Gino Paoli: «Mi sparai perché avevo tutto. Ornella Vanoni mi insegnò il sesso. Oggi le cantanti hanno successo perché mostrano il sedere»

Gino Paoli aveva tutto ma «non sentivo più niente. Le due donne più belle d’Italia, Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, erano innamorate di me. In garage avevo una Porsche, una Ferrari e una Flaminia Touring. Cos’altro potevo avere? Volevo vedere cosa c’era dall’altra parte». Per questo tentò di togliersi la vita sparandosi al cuore. Ma non ci riuscì. Era l'11 luglio 1963 racconta al Corriere della Sera: «Provo con i barbiturici, il Nembutal, annaffiati con il calvados, ma non mi fanno niente. Penso di gettarmi di sotto; ma non voglio dare a mia madre il dolore di vedere un figlio straziato. Mi ricordo di avere due pistole. Faccio le prove sparando con la Derringer calibro 5 dentro un libro bello spesso, e vedo che il proiettile entra in profondità. Così mi corico sul letto, e mi sparo. Non alla testa, sempre per non dare quel dolore a mia madre. Al cuore». Ma il proiettile si fermò nel pericardio. E oggi è ancora lì vicino al suo cuore.