Gino Cecchettin, un nuovo lavoro per ricominciare: «Voglio fare in modo che non ci sia un'altra Giulia. Politica? La escludo»

«Non riesco a dormire. Ogni mattina per trovare la forza entro in camera di Giulia e mi stringo al suo cuscino perché sa ancora di lei». Queste le parole di Gino Cecchettin, papà della 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, a La Stampa. E al Corriere della Sera aggiunge: «Vorrei preservare questa casa come la dimora di noi cinque. Il dolore ce l'ho dentro e mi accompagnerà. Ma ciò che mi preme ora è fare in modo che, finita l'emozione, non ci si torni ad assopire».