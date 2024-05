Angelina Mango all'Eurovision 2024, chi è la cantante? I sondaggi sulla competizione, età, genitori, la morte del padre, il fidanzato e i look

Stasera sarà Angelina Mango show alla Malmo Arena dell'omonima città svedese per l'Eurovision 2024. La performance della vincitrice di Sanremo 2024, che ha già il posto assicurato per la Finale del contest che si terrà sabato 11 maggio, si terrà attorno alle 22.30 stando alla scaletta della serata.

Eurovision 2024, seconda semifinale: canta Angelina Mango. Scaletta, ospiti e dove vedere la puntata di questa sera

Secondo i bookmaker non sono poche le possibilità che la figlia di Mango vinca anche questa competizione con La Noia (tagliata di 8 secondi) e i suoi outfit gipsy. In attesa dell'esibizione di stasera scopriamo qualcosa in più sull'artista.