Gigi Finizio, età, la carriera iniziata da bambino e la vita privata. Chi è il cantante ospite a «Domenica in»

Nel corso della nuova puntata di Domenica in, condotta dalla padrona di casa Mara Venier, saranno tanti gli ospiti presenti in studio. Tutte le anticipazioni della nuova puntata del programma, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi come ogni settimana subito dopo il TG1 delle 13:30. Una puntata ricchissima di nomi delle spettacolo e una nuova festa speciale, stavolta per Rita Pavone.

Il programma andrà in onda alle ore 14 su Rai Uno e i protagonisti intervistati , del mondo dello spettacolo e non solo, saranno: Fabio Testi, Rita Pavone, Pierfrancesco Pingitore, Leo Gullotta, Martufello, Valeria Marini, Gabriella Lavate, Simone Coccia, Gigi Finizio e Andrea Sannino.