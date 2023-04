Gerardo Pulli chi è? Età, fidanzata, carriera e Instagram: perché l'ex vincitore di Amici è sparito dalle scene? «Mi sono finto un altro»

Gerardo Pulli, vinse l’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi per la categoria cantanti. Dopo il successo arrivato inaspettato però il cantautore è sparito dalle scene. Un percorso completamente diverso per Gerardo rispetto a quello dell'altro vincitore (per la categoria danza) Giuseppe Giofrè, il quale, dopo aver intrapreso una carriera di successo in America, è tornato in Italia in qualità di giudice vero e proprio questo anno ad “Amici”. A 11 anni di distanza da quella coppa e da quel montepremo però, Gerardo è tornato a far parlare di se rilasciando un’intervista nel format Youtube “Gin Talkin”, in cui ha annunciato l’uscita del suo primo vero disco “San Michele/Arkangelo”. Ma cosa ha fatto in tutti questi anni e chi è Gerardo Pulli?