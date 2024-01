Il freddo è arrivato, neve nel Lazio, temperature in picchiata e pioggia al centro-sud: le previsioni

Il freddo è arrivato in Italia con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie del periodo. La prossima settimana, in particolare dal 16 gennaio in poi, potremo vivere degli eccessi opposti, molto marcati: da martedi sono previste temperature calde per il periodo anche in Italia, in linea con i cambiamenti climatici che hanno portato alla chiusura del 2023 al primo posto come anno piu caldo della storia a livello globale.