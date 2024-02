Ferragnez, finta separazione? L'esperto: «Se fosse un'operazione di marketing, lei guadagnerebbe consensi»

La separazione dei Ferragnez è finta? «Se la situazione fosse studiata a tavolino, lei guadagnerebbe un po' di consensi ma l'immagine di Fedez sarebbe compromessa», afferma all'Adnkronos Andrea Polo, esperto di crisis management. Dai problemi giudiziari, con il 'pandoro-gate' e non solo, a quelli familiari. Chiara Ferragni non sembra trovare pace e a risentirne non è solo il business ma anche la credibilità e sono tanti i commenti sui social di chi mette in dubbio la crisi coniugale.

