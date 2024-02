Fabrizio Moro a Sanremo 2024: «Mio figlio mi ha salvato da alcol e droga. Con Ermal Meta? Litigavamo spesso»

«Ho pensato tante volte di non farcela, ho fatto tanta fatica, tanta gavetta, non arrivava mai, me l’hanno fatta prendere dalla Cina». Al Corriere della Sera Fabrizio Moro si apre, si racconta. Racconta quello che lui è nella realtà. Una persona diversa da quello che si può immaginare o semplicemente lui fa vedere. «Forse dovrei fare un po’ di televisione, quelle lunghe interviste dove ti metti a nudo...».