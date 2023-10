Fabrizio Corona: «Non solo Fagioli. Un altro calciatore della Nazionale scommetteva quando era in panchina. Oggi dirò chi è»

Due mesi fa sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona aveva accusato Nicolò Fagioli di essere affetto da ludopatia, sostenendo che il 22enne «con quella faccia così pulita, da bravo ragazzo, tutto pane e calcio, nasconde una clamorosa dipendenza», rivelando che aveva accumulato debiti per un milione di euro. E oggi, dopo che il calciatore della Juventus è finito in un'indagine della Squadra mobile di Torino, coordinata dal pubblico ministero Manuela Pedrotta, per un giro di scommesse illegali, Corona annuncia un nuovo clamoroso scoop.

Nicolò Fagioli e le scommesse sul calcio: «Si è autodenunciato». La difesa può puntare sulla ludopatia