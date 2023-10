Fabio Fazio: «Che tempo che fa era il miglior programma di Rai3, ma non porto rancore. Ho invitato come ospite Pier Silvio Berlusconi»

Per Fabio Fazio questa è la prova del Nove. Il suo tempo che fa è pronto a ricominciare da un'altra parte, su la Nove appunto. Dopo tanti anni in Rai. Un nuovo inizio che non preoccupa il conduttore più discusso. Si sente in fermento, racconta a Oggi, ma tranquillo per il nuovo esordio dopo 40 anni di carriera in televisione.