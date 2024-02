Esercito europeo, è davvero possibile? Le armi nucleari, il ruolo di comando e gli intrecci con la Nato (e gli Usa)

Nel contesto di crescenti tensioni geopolitiche e minacce alla sicurezza internazionale, l'idea di un esercito europeo guadagna terreno, proponendosi come un possibile baluardo per la pace e la stabilità nel continente. L'ultimo a parlarne è stato Antonio Tajani, il ministro degli Esteri italiano: «Io credo che si debba cominciare a lavorare seriamente in Europa, per dare vita finalmente a un sistema di difesa europeo, a un vero esercito europeo», ha detto ai microfoni di Radio 24.