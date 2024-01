Enrico Mentana: «Con Letta e Confalonieri provai a convincere Berlusconi a non entrare in politica. L'addio a Mediaset? Non ero più a casa»

«Ricordo una spedizione serale ad Arcore, a metà dicembre. Con me c’erano Gori, direttore della rete, Monti, direttore di Panorama. Con Letta e Confalonieri a cena provammo a convincere Silvio a non andare fino in fondo, a non entrare in politica». Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, racconta in un’intervista al Corriere della Sera cosa accadde quasi trent’anni fa, quando Silvio Berlusconi fece la sua discesa in campo e lui era il giovane direttore del Tg 5. Ma erano molti anche quelli che spingevano per un ingresso in politica del Cavaliere, tra cui “Ferrara, Sgarbi, parlandone con rispetto Fede, e Liguori“, ricorda ancora giornalista.