Enrica Bonaccorti, età, malattia, gli abusi, la carriera: chi è l'ospite de La vita in diretta

È tornato anche oggi l'appuntamento con "La vita in diretta", il programma condotto da Alberto Matano in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 17.05. Dai fatti di attualità ai racconti di cronaca, il conduttore ha approfondito le ultime notizie insieme a molti ospiti presenti in studio. Tra questi, anche Enrica Bonaccorti,conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, paroliera e attrice italiana.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: stravince Doc, in calo Terra Amara. Bene l'Europa League (ma solo i rigori)



Chi è?

Enrica Bonaccorti nasce il 18 novembre 1949 (73 anni) sotto il segno dello Scorpione a Savona. Dopo l'adolescenza trascorsa in diverse città fra cui Genova e Sassari a causa degli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, alla fine degli anni sessanta Enrica Bonaccorti, stabilitasi a Roma, si avvicina al mondo dello spettacolo, inizialmente attraverso il teatro, dove esordisce come attrice nei primi anni settanta come attrice. Poi arriverà il cinema e la tv, collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno, per il quale ha scritto diversi brani tra cui La lontananza.