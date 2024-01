«La mia casa ad Atlanta era il mio rifugio, pieno delle cose che amavo, ricordi da tutto il mondo, oggetti che mi hanno ispirato ogni giorno». Era con l'emozione di chi della propria abitazione ha fatto nido - e ritratto - che Elton John, tempo fa, parlava del proprio attico di Peachtree Road, acquistato negli Anni Novanta. Una stagione finita. Lo scorso autunno, insieme al marito, lo ha venduto, per oltre 7,2 milioni di dollari. E dal 21 al 28 febbraio, in più appuntamenti concepiti come show tra ambienti immersivi e musica, novecento oggetti della sua collezione, provenienti dalla dimora di Atlanta, saranno battuti all'asta da Christie's a New York. È la prima volta dal 2003 che una selezione consistente di oggetti dell'artista viene messa in vendita. Non casuale il titolo scelto per l'evento: The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road. Un suggestivo e malinconico addio.