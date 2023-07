Elezioni Spagna. Il trionfo delle destre, a lungo ventilato dai sondaggi, alla fine non c'è stato. Il "sanchismo" del primo ministro uscente, il socialista Pedro Sanchez, ha retto il colpo. Il Popolari di Alberto Nuñez Feijòò hanno avuto più consensi di tutti e rivendicano vittoria e diritto di formare un esecutivo. Ma non hanno i numeri per governare. Non possono farlo in autonomia. E non possono nemmeno insieme a Vox, la formazione nazionalista di Santiago Abascal, che dal voto viene fuori fortemente ridimensionata, se non - come alcuni analisti ritengono - sconfitta.

Dal canto loro i socialisti di Sanchez ha tenuto botta. E la Sumar della vicepremier, Yolanda Diaz - che ha messo insieme quel che resta di Podemos e altri movimenti di sinistra - non ha sfigurato. Risultato? Le urne consegnano una Spagna ancora senza una maggioranza chiara. E i piccoli partiti indipendentisti mantengono in mano il potere di essere l'ago della bilancia. Con la prospettiva, non troppo remota, di un nuovo voto in autunno. Il sesto dal 2015.