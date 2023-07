Spagna, Feijòo a Tajani: con i moderati Ue più forte e stabile

«Grazie mille Antonio. Come dici tu, più di 8 milioni di spagnoli ci hanno dato il loro sostegno e abbiamo la maggioranza assoluta al Senato. Il nostro paese ha bisogno di un nuovo periodo di moderazione e comprensione, che si tradurrà in un'Ue più forte e più stabile». Così il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, in risposta alle congratulazioni del vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani all'indomani del voto in Spagna.

Spagna, per Sanchez è festa al Psoe sulle note di

«Congratulazioni a Feijoo e agli amici del Partito popolare che con oltre 8 milioni di voti tornano ad essere il primo partito in Spagna. Il Ppe rappresenta il centro della politica anche in Spagna, una buona notizia per tutta l'Europa». aveva scritto su Twitter Tajani.