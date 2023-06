Luigi Berlusconi, il business del figlio piccolo di Silvio: finanzia la Croce Rossa per assistere i migranti ucraini e afgani

Luigi Berlusconi da tempo si è costruito un percorso professionale autonomo al servizio del sociale. Nelle attività di famiglia ha solo il 31,3% di H14, la holding che assieme alle sorelle Barbara ed Eleonora, ha in portafoglio il 21,42% della Fininvest. Invece, a titolo personale il 16 febbraio 2021, ha costituito EL Holding srl società benefit, con un capitale sociale di 100 mila euro, di cui ha il 100% ed è appunto una holding di partecipazione che riguarda progetti di valore totale di 626.552 euro. In pancia ci sono le partecipazioni in Ithaca srl, Ithaca 2 srl, Ithaca 3 srl iscritte a bilancio in totale per 9,4 milioni. Una curiosità evidenziata nelle carte: Ithaca srl è iscritta a bilancio a 8,9 milioni, un valore superiore al patrimonio netto di 3,7 milioni «in considerazione delle prospettive di redditività futura», come è riportato nella documentazione ufficiale. E' il caso di sottolineare che le società benefit sono aziende che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali.

Queste risorse sono state devolute alla realizzazione di percorsi per l’inclusione sociale, tramite accoglienza di migranti provenienti da zone di conflitti, un tema dove Forza Italia, fondata dal padre Silvio, è particolarmente sensibile. Poi nel focus di EI Holding ci sono l’autonomizzazione personale, tramite formazione e l’educazione alla corretta gestione dell’impatto ambientale, tramite progetti relativi all’uso dell’acqua, la ricerca medica su malattie in età pediatrica.

Marta Fascina, che fine ha fatto? La "vedova" di Berlusconi scomparsa dai radar di FI (ma la svolta potrebbe arrivare grazie al testamento)

La Croce Rossa



In maggiore dettaglio, l’iniziativa del figlio più piccolo del cavaliere, si è concretizzata principalmente nel sostegno all'attività dell'Associazione della Croce Rossa Italiana in primis, poi del Comitato Maria Letizia Verga e della Fondazione Banco Alimentare.

La Croce Rossa Italiana è stata supportata, si legge nelle carte del bilancio 2022 di EL Holding, in possesso del Messaggero.it, con un finanziamento di 256.552 euro.

Le risorse sono state destinate in particolare per quanto riguarda «il centro “CAS”, che si occupa di accoglienza straordinaria di migranti. In un primo momento quest’ultimi provenivano principalmente da Stati africani», si legge nelle carte, «con l’intensificarsi di eventi connessi a confitti, alla data di realizzazione del progetto nel corso del 2022 e alla data di redazione della presente relazione risultano riguardare persone prevalentemente di provenienza ucraina ed afghana». Nel complesso sono stati 1.813 gli adulti accolti e seguiti preso il “CAS”, mentre sono stati 257 i bambini e i soggetti che rientrano nella fascia dell’infanzia/adolescenza.



La società E.L. Holding «si è adoperata principalmente affinchè avvenisse il rifornimento in centri di accoglienza, relativamente a distribuzione di: materassi, lenzuola e stoviglie; nonché è stata progettata una “casetta dell’acqua”, in ottica di ottenere effetti estremamente positivi in termini di impatto ambientale, formando i beneficiari per quanto attiene alla riduzione del consumo di bottigliette di plastica (considerando due bottigliette al giorno per ciascun individuo, si sarebbe ottenuto un risparmio giornaliero di circa 4.000 bottigliette di plastica)», si legge ancora. Altri progetti hanno riguardato «la formazione professionale degli immigrati ospitati presso un centro di accoglienza. I corsi professionali costituiscono d’altronde un percorso importante volto all’inserimento lavorativo e sociale delle persone accolte. Si sottolinea come un Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) sia un luogo dove la permanenza delle persone non debba essere troppo lunga e che è compito del Centro attivare tutti gli strumenti possibili per fare in modo che le persone si rendano autonome a livello lavorativo e abitativo con la costruzione di un percorso di vita inclusiva e di integrazione nel nostro Paese: anche questo investimento alternativo risulta dunque estremamente positivo in termini di impatto sociale».

Non di meno, «è stato attivato anche un progetto di scolarizzazione per i bambini accolti all’interno del centro, che sono stati costantemente e attentamente seguiti da assistenti sociali. Infine, è stato implementato un centro estivo, grazie alla collaborazione con oratori delle zone interessate e ad alcuni centri sportivi, volti ad agevolare anche le attività ludico-sportive atte a promuovere un completo stato di buona salute per tutti i ragazzi accolti. La partecipazione a tali attività promuove la creazione di una buona rete sociale, stimolando le capacità di socializzazione e favorendo l’acquisizione di competenze comunicative.

EL Holding ha chiuso il 2022 con un utile di 925.827 euro, quasi triplo rispetto 336.825 euro del 2021.