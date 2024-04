Eclissi totale di Sole, l'8 aprile in Nord America e Messico: dove vederla (in streaming), a che ora, quanto dura, i colori e quando sarà la prossima. La guida

Occhi puntati sull'eclissi totale di Sole che si verificherà lunedì 8 aprile. Dopo oltre due anni di attesa è di nuovo caccia al "Sole nero". Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi basti sapere che è l'evento astronomico dell'anno. Scopriamo dove si può vedere, i territori coinvolti (e letteralmente presi d'assalto con non pochi problemi di ordine pubblico), i canali web dove osservarla, le protezioni per gli occhi (ogni volta che scrutate il cielo e non solo durante un'eclissi). E, bonus track, il cielo è affollato di fenomeni interessanti per gli appassionati di astronomia: sta per passare anche una cometa: la Cometa del diavolo. Mettetevi comodi e scopriamo l'eclissi.